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Карабахский конфликт 11.07.2017 21:50

Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу по Карабаху в Брюсселе

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна по урегулированию карабахского конфликта стартовала в Брюсселе вечером во вторник, сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Встреча министров стартовала в Брюсселе в 19:00 по местному времени»,- сказал Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]