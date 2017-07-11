Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу по Карабаху в Брюсселе

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна по урегулированию карабахского конфликта стартовала в Брюсселе вечером во вторник, сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Встреча министров стартовала в Брюсселе в 19:00 по местному времени»,- сказал Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Ф.Исазаде
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