ОБСЕ пытается снизить напряженность вокруг конфликта в Карабахе, но нужно изменить статус-кво - МИД Азербайджана

Основным трендом ОБСЕ является разряжение обстановки вокруг карабахского конфликта, говорится в тексте выступления азербайджанской делегации на неофициальной встрече глав МИД стран-членов организации.

«Армяно-азербайджанский конфликт остается одним из самых серьезных угроз миру и безопасности в регионе ОБСЕ. Несмотря на то, что Совбез ООН посредством своих резолюций дал ОБСЕ ясный мандат по урегулированию конфликта, мы наблюдаем, что основным трендом внутри организации является просто разряжение обстановки вокруг конфликта»,- говорится в тексте выступления, распространенном МИД Азербайджана.

Азербайджанская делегация отмечает, что деэскалация конфликта без вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана не принесет решения конфликту.

«Мы в рамках организации должны занять единодушную позицию, что сохранение статус-кво неприемлемо. Учитывая провокации всякого рода, предпринимаемые Арменией вдоль всей линии фронта и направленные на эскалацию напряженности в конфликте, мы должны изменить статус-кво»,- говорится в сообщении.

Азербайджанская сторона отмечает, что гибель двух гражданских лиц в результате армянского обстрела по населенным пунктам является грубым нарушением международного гуманитарного права и доказательством политики Армении, провоцирующей Баку на ответную реакцию.

«Армения, прибегая к этой политике, пытается получить оправдание для нарушения попыток мирного урегулирования конфликта. Режим в Армении прибегает к таким провокациям, т.к. знает, что после урегулирования конфликта он столкнется с неизбежным кризисом легитимности»,- говорится в сообщении.

В Баку уверены, что политическое руководство Армении понимает, что разрешение конфликта мирным путем и в соответствии с международным правом завершится восстановлением суверенитета Азербайджана над оккупированными территориями.

«Именно поэтому руководство этой страны прибегает к различным вариантам для того, что укрепить текущий статус-кво и продлить жизнь режиму»,- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась на текущей неделе после гибели двух азербайджанских гражданских лиц 4 июля в результате армянского обстрела.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

Ф.Исазаде, А.Ахундов