Сохранением статус-кво в Карабахе Ереван рискует стать инструментом региональных политических игр, заявляют в Баку

Армения, опираясь на статус-кво в карабахском конфликте, рискует стать инструментом политических игр в регионе, говорится в тексте выступления азербайджанской делегации на неофициальной встрече глав МИД стран-членов организации.

«Армения должна понимать, что опираясь на текущий статус-кво, она сталкивается с риском полностью потерять свою независимость и превратиться в инструмент политических игр в регионе»,- говорится в тексте выступления, распространенном МИД Азербайджана.

В Баку считают, что Армения может обеспечить для своего народа независимое и хорошее будущее и извлечь выгоду из развития региона лишь путем мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и налаживания добрососедских отношений со странами региона.

Ф.Исазаде, А.Ахундов