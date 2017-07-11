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Карабахский конфликт 11.07.2017 22:46

Сохранением статус-кво в Карабахе Ереван рискует стать инструментом региональных политических игр, заявляют в Баку

Армения, опираясь на статус-кво в карабахском конфликте, рискует стать инструментом политических игр в регионе, говорится в тексте выступления азербайджанской делегации на неофициальной встрече глав МИД стран-членов организации.

«Армения должна понимать, что опираясь на текущий статус-кво, она сталкивается с риском полностью потерять свою независимость и превратиться в инструмент политических игр в регионе»,- говорится в тексте выступления, распространенном МИД Азербайджана.

В Баку считают, что Армения может обеспечить для своего народа независимое и хорошее будущее и извлечь выгоду из развития региона лишь путем мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и налаживания добрососедских отношений со странами региона.

Ф.Исазаде, А.Ахундов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]