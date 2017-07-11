Баку сожалеет, что в Мауэрбахе Ереван вновь упустил возможность для диалога по Карабаху

Баку сожалеет, что в Мауэрбахе глава МИД Армении Эдвард Налбандян вновь упустил возможность для диалога по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом говорится в тексте выступления азербайджанской делегации на неофициальной встрече глав МИД стран-членов организации в Мауэрбахе.

«К сожалению, в Мауэрбахе глава МИД Армении вновь упустил возможность для диалога. Он выступил с заявлением, полным безосновательных обвинений в адрес Азербайджана. Такое заявление рассчитано для внутреннего политического потребления»,- говорится в тексте выступления, распространенном МИД Азербайджана.

Азербайджанская сторона считает, что «это не то выступление, которое ожидают в ОБСЕ» и «все присутствующие в зале заседания понимают, какая сторона в армяно-азербайджанском конфликте является агрессором, а какая – жертвой агрессии».

«Нас интересует вопрос, чего пытается достичь армянский министр, делая такое заявление. Если Э.Налбандян полагает, что таким путем может внести какой-то вклад в восстановление доверия в рамках ОБСЕ, совершенно очевидно, что он полностью потерпел фиаско»,- отмечается в тексте.

Баку призвал Ереван к конструктивному диалогу на переговорах в Брюсселе.

«Учитывая, что сегодня в Брюсселе планируется встреча глав МИД Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, министр иностранных дел Армении озвучил чрезмерно провокационные заявления. Мы призываем армянскую сторону продемонстрировать конструктивную позицию на переговорах, как здесь в ОБСЕ, так и в Брюсселе»,- говорится в сообщении.

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении с сопредседателями МГ ОБСЕ проходит по урегулированию карабахского конфликта во вторник в Брюсселе.

Ф.Исазаде, А.Ахундов