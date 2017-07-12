ADİF не смог продать на первом аукционе имущество AtraBank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) не смог продать на аукционе жилое здание, имеющееся на балансе «AtraBank», находящегося в ликвидации.
«10 июля на аукцион был выставлен индивидуальный жилой дом в Баку (Наримановский район, проспект Академика Зии Буньядова 48E), находящийся на балансе AtraBank. Стартовая цена на аукционе составила 2 млн 363,25 тыс. манатов. Однако, это здание никто не приобрел», - отмечается в сообщении ADİF.
Фонд принял решение провести новый аукцион с целью продажи имущества банка.
Как сообщалось ранее, ADİF планирует выставить на продажу все имущество AtraBank, рыночная стоимость которого оценивается в 14 млн манатов, а балансовая стоимость составляет 37 млн манатов. По мере продажи имущества будут удовлетворяться требования кредиторов.
AtraBank задолжал Центральному банку Азербайджана 22 млн манатов, общие же обязательства банка составляют 89 млн манатов.
Центробанк Азербайджана 27 января 2016 года аннулировал лицензию AtraBank. Причиной такого решения стало то, что банк не выполнил требования к минимальному совокупному капиталу (50 млн манатов – ИФ-Аз), не мог выполнять обязательства перед кредиторами, не проводил деятельность в надежном и пруденциальном порядке.
ОАО "AtraBank" действовало с 1992 года.
ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.
А.Азизов
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