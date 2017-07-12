Президент Алиев утвердил список из 40 стран со льготным налогообложением

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил перечень государств со льготным налогообложением.

Соответствующий указ президента с указанием стран и территорий со льготным налогообложением опубликован на официальном сайте главы государства.

В целом, в список включено 40 стран.

А.Азизов