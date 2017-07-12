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Карабахский конфликт 12.07.2017 07:31

Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили организовать встречу президентов Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию

Встречу президентов Азербайджана и Армении по вопросу урегулирования карабахского конфликта предложили организовать в течение 2017 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба армянского МИД.

"На встрече в Брюсселе (глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова - ИФ) продолжились обсуждения по созданию соответствующих условий для продвижения переговорного процесса", - отметили в пресс-службе МИД Армении.

Согласно сообщению, посредники Минской группы ОБСЕ "попросили глав МИД передать президентам предложение об организации саммита в течение этого года".

"Достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в сентябре в Нью-Йорке в рамках генассамблеи ООН", - заявили в МИД Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ОБСЕ, СОПРЕДСЕДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]