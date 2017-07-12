Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили организовать встречу президентов Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию

Встречу президентов Азербайджана и Армении по вопросу урегулирования карабахского конфликта предложили организовать в течение 2017 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба армянского МИД.

"На встрече в Брюсселе (глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова - ИФ) продолжились обсуждения по созданию соответствующих условий для продвижения переговорного процесса", - отметили в пресс-службе МИД Армении.

Согласно сообщению, посредники Минской группы ОБСЕ "попросили глав МИД передать президентам предложение об организации саммита в течение этого года".

"Достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в сентябре в Нью-Йорке в рамках генассамблеи ООН", - заявили в МИД Армении.