Сын Трампа не сообщал отцу о встрече с адвокатом Весельницкой, так как о ней нечего было рассказывать

Сын президента США Дональд Трамп-младший не посчитал нужным рассказать своему отцу про встречу в июне прошлого года с российским адвокатом Натальей Весельницкой из-за того, что "нечего было сказать".

"Ничего такого там не было. Нечего было сказать", - сказал в интервью телеканалу Fox News.

Д.Трамп-младший подчеркнул, что никакой полезной информацией он с Н.Весельницкой не обменивался. По его словам, встреча с ней оказалась пустой тратой времени.

"Оглядываясь назад, я, вероятно, поступил бы по-другому", - отметил сын американского лидера.

"Кто-то прислал мне электронное сообщение. Я ничего не могу сделать с тем, что мне присылают сообщения. Я читаю и отвечаю на них соответствующим образом", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, почему он согласился встретиться с Н.Весельницкой, Д.Трамп-младший отметил, что решил узнать, какой именно информацией о сопернике Д.Трампа на президентских выборах идет речь, и что эта встреча была в рамках "исследования оппонента".

"Может быть, это что-то важное? Я должен был послушать", - сказал сын американского президента. При этом он подчеркнул, что эта встреча имела место более года назад, до "русской лихорадки", и "в то время это не было большой историей для новостей".

Комментируя описание встречи с Н.Весельницкой, Д.Трамп-младший отметил, что считает его правдивым. "Хотя она сказала, что я пытался выудить информацию, но ведь сам повод встречи, как видно из переписки, заключался в том, что мол, у нас есть информация, давайте встретимся... Возможно, я давил, потому что поводом для встречи была информация по поводу оппонента. Мол, какие-то доноры Национального комитета Демократической партии что-то не так сделали в России, не платили налоги и так далее", - сказал он.

Между тем, по признанию сына президента США, встреча с российским юристом стала "потерей времени". "Речь быстро перешла к теме усыновления, и как мы можем попытаться этому помочь", - сказал Д.Трамп-младший.

Он рассказал, что до встречи никогда не общался с Н.Весельницкой, а итоги встречи не обсуждал, так как "обсуждать было нечего", в контакте с российским юристом с тех пор не был. Сама встреча длилась около 20 минут, причем присутствовавший на ней зять президента Джаред Кукшнер покинул ее спустя пять или десять минут.

Комментируя заявления ряда американских политиков о том, что Д.Трамп-младший совершил государственную измену, и что наличие сговора между администрацией Д.Трампа с Россией очевидно, сын президента США сказал: "Политика - грязная игра. Я думаю, это все странно и наигранно".

"Безусловно, я бы ничего опасного не сделал против своей страны", - подчеркнул он.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой в июне прошлого года Д.Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с Н.Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

На встрече также присутствовали глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер - нынешний советник президента.

Представители Д.Трампа-младшего, а также Дж.Кушнера подтвердили факт встречи. Они отметили, что на ней обсуждались вопросы программы усыновления и никак не затрагивалась тема выборов.

Н.Весельницкая ранее уже рассказала в интервью телеканалу Эн-Би-Си, что у нее никогда не было сведений, дискредитирующих Х.Клинтон.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знакомы с Н.Весельницкой, которая якобы в июне прошлого года встречалась с сыном президента США Д.Трампом-младшим.

"Нет, мы не знаем, кто это, и, разумеется, мы не можем отслеживать встречи всех российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом", - ответил Д.Песков журналистам на вопрос, известно ли в Кремле что-то об этой встрече и координировала ли адвокат свои действия с российскими властями.