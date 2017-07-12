Закон о санкциях США против России и Ирана может быть принят подавляющим большинством - конгрессмен Шифф

Законопроект о санкциях против Ирана и РФ может быть принят "подавляющим большинством", считает лидер демократов в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф.
"Мы готовы, я думаю, на двухпартийной основе принять сенатский законопроект подавляющим большинством. У меня нет сомнений, что если он будет завтра выставлен на голосование, он будет принят подавляющим большинством", - сказал он журналистам во вторник.
Ранее директор администрации США по законодательству Марк Шорт заявил, что рассматриваемый в Конгрессе законопроект, предусматривающий санкции в отношении Ирана и России, не позволит администрации США быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства.
"Мы обеспокоены тем, что законопроект устанавливает необычный прецедент, когда полномочия в сфере внешней политики делегируются 535 членам конгресса, при этом в нем нет исключений, связанных с национальной безопасностью, которые в прошлом всегда присутствовали в санкционных законопроектах", - сказал он журналистам в понедельник. Текст его ответов на вопросы распространила пресс-служба Белого дома.
По словам чиновника, законопроект представляет собой "дипломатический вызов" для администрации США, так как не позволит Вашингтону в случае принятия "быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства".
Вместе с тем, как подчеркнул М.Шорт, "мы поддерживаем санкции в отношении России и Ирана (предусмотренные) в законопроекте". По его словам, "администрация полностью поддерживает эти санкции". "Имейте в виду, что изначально этот законопроект был об Иране, к нему впоследствии приняли поправку о санкциях в отношении России", - отметил чиновник.
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