Силы ПРО США успешно перехватили над Тихим океаном аналог северокорейской ракеты

Американский комплекс, предназначенный для обеспечения противоракетной обороны на региональном театре военных действий THAAD, во вторник осуществил первый успешный перехват учебной баллистической ракеты среднего радиуса действия над акваторией Тихого океана, сообщило Агентство ПРО Минобороны США.
Баллистическая ракета, выпущенная с борта американского военно-транспортного самолета С-17, была уничтожена прямым попаданием противоракеты комплекса THAAD, который предназначен для поражения оперативно-тактических ракет с дальностью стрельбы до тысячи км и ракет среднего радиуса действия до 3,5 тыс. км на высотах 40-150 км и дальностях до 200 км. О районе пуска ракеты-перехватчика не сообщается. Предполагается, что он был осуществлен комплексом THAAD с островов Алеутской гряды на Аляске.
"Успешное испытание системы THAAD против баллистических ракет среднего радиуса действия способствует укреплению оборонительных возможностей от растущих ракетных угроз со стороны Северной Кореи и других стран в мире и поддержанию системы сдерживания", - говорится в сообщении Агентства ПРО.
Как сообщалось, в марте нынешнего года США начали размещение комплексов THAAD в Южной Корее. По данным западных экспертов, КНДР на данный момент располагает на вооружении двумя типам баллистических ракет средней и большей дальности действия, в частности, "Хвасон-10" с предполагаемой дальностью 2,5-4 тыс. км, успешно испытанной в июне 2016 года, и "Хвасон-12" с дальностью 3,7-6 тыс. км.
По американским данным, 4 июля КНДР впервые осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", имеющей еще больший радиус действия.
Как отмечают американские эксперты, с учетом апогея траектории полета северокорейской баллистической ракеты "Хвасон-14", которая во время испытательного пуска 4 июля достигала высоты 2802 км от поверхности Земли, противоракетные комплексы THAAD при их возможных действиях по высоте и дальности на таком ограниченном театре военных действий, как Корейский полуостров, вряд ли смогут их гарантированно поразить.
Центральное телевидение КНДР в минувший вторник объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты якобы составила 2802 километра, дальность - 933 километра. Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 км, и пролетела порядка 510 км, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.
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