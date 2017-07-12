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Внешняя политика 12.07.2017 11:07

Анкара и Баку ведут совместную борьбу с терроризмом – турецкий посол в Азербайджане

Анкара и Баку ведут совместную борьбу с терроризмом, заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал в среду на пресс-конференции, посвященной событиям 15 июля 2016 года.

"Я благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева, народ Азербайджана за поддержку Турции 15 июля 2016 года в ходе попытки военного переворота", - сказал Э.Озарал.

По его словам, "вместе мы сильнее".

"Наша сила - сила Азербайджана, ваша сила - наша сила. Мы вместе ведем борьбу с терроризмом", - добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]