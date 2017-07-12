Анкара и Баку ведут совместную борьбу с терроризмом – турецкий посол в Азербайджане

Анкара и Баку ведут совместную борьбу с терроризмом, заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал в среду на пресс-конференции, посвященной событиям 15 июля 2016 года.
"Я благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева, народ Азербайджана за поддержку Турции 15 июля 2016 года в ходе попытки военного переворота", - сказал Э.Озарал.
По его словам, "вместе мы сильнее".
"Наша сила - сила Азербайджана, ваша сила - наша сила. Мы вместе ведем борьбу с терроризмом", - добавил он.
Ф.Исазаде
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