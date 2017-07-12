Анкара и Баку ведут совместную борьбу с терроризмом – турецкий посол в Азербайджане

Анкара и Баку ведут совместную борьбу с терроризмом, заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал в среду на пресс-конференции, посвященной событиям 15 июля 2016 года.

"Я благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева, народ Азербайджана за поддержку Турции 15 июля 2016 года в ходе попытки военного переворота", - сказал Э.Озарал.

По его словам, "вместе мы сильнее".

"Наша сила - сила Азербайджана, ваша сила - наша сила. Мы вместе ведем борьбу с терроризмом", - добавил он.

Ф.Исазаде