Германия заработала на кризисе в Греции 1,34 млрд евро

Предоставление Греции кредитов и покупка греческих облигаций принесли Германии доход в размере 1,34 млрд евро, пишет газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ министерства финансов ФРГ на вопросы фракции "зеленых" в Бундестаге.

В частности, Германия получила 393 млн евро в виде процентных выплат по кредиту, выданному Афинам по линии государственного банка KfW. Доля прибыли, полученной ФРГ с 2015 года в рамках программы Европейского центрального банка по выкупу греческих облигаций, составила 952 млн евро.

"Зеленые" назвали это аморальным и призвали правительство ФРГ перечислить Греции эти деньги, отмечает Deutsche Welle.

"То, что Германия зарабатывает на кризисе в Греции, возможно, легально. Но в моральном смысле солидарности это нелегитимно", - заявил эксперт "зеленых" по бюджетным вопросам Свен-Кристиан Киндлер.