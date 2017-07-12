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Дальнее зарубежье 12.07.2017 11:23

Германия заработала на кризисе в Греции 1,34 млрд евро

Предоставление Греции кредитов и покупка греческих облигаций принесли Германии доход в размере 1,34 млрд евро, пишет газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ министерства финансов ФРГ на вопросы фракции "зеленых" в Бундестаге.

В частности, Германия получила 393 млн евро в виде процентных выплат по кредиту, выданному Афинам по линии государственного банка KfW. Доля прибыли, полученной ФРГ с 2015 года в рамках программы Европейского центрального банка по выкупу греческих облигаций, составила 952 млн евро.

"Зеленые" назвали это аморальным и призвали правительство ФРГ перечислить Греции эти деньги, отмечает Deutsche Welle.

"То, что Германия зарабатывает на кризисе в Греции, возможно, легально. Но в моральном смысле солидарности это нелегитимно", - заявил эксперт "зеленых" по бюджетным вопросам Свен-Кристиан Киндлер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГРЕЦИЯ, КРЕДИТЫ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]