Киргизия - рай для бизнеса, считает Атамбаев

Создаваемые в Киргизии благоприятные условия для развития бизнеса делают республику интересной для инвесторов, заявил президент Алмазбек Атамбаев.
Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, на встрече с представителями крупных американских компаний президент заявил, что "Киргизия становится раем для бизнеса, свободной страной, где можно инвестировать и зарабатывать большие деньги, работая честно и прозрачно".
Он считает, что приезд в Киргизию делегации из США "свидетельствует о растущем интересе бизнеса и частных инвесторов из развитых стран к сотрудничеству с Киргизией".
А.Атамбаев подчеркнул, что "в стране делается многое для создания благоприятных условий для ведения бизнеса и обеспечения прозрачности всех процессов".
В ходе встречи А.Атамбаев обсудил с представителями компаний США перспективы взаимодействия и активизации контактов между деловыми кругами двух стран.
Президент считает, что в вопросах сотрудничества между деловыми кругами Киргизии и США важно использовать имеющиеся у Киргизии возможности, открывшиеся благодаря участию страны в интеграционных процессах на Евразийском пространстве и предоставлению Европейским союзом статуса расширенных торговых преференций.
В Бишкеке с 10 по 12 июля проходит киргизско-американский бизнес форум. В состав американской делегации вошли представители компаний Baker & McKenzie LLP, General Electric, AGCO Corporation, Coca-Cola, Visa Inc, AES, John Deere.
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