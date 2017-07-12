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Дальнее зарубежье 12.07.2017 11:51

Турки не расстроятся, если Турцию не примут в ЕС - Эрдоган

Большинство граждан Турции не хотят полномасштабного вступления страны в Европейский союз, заявил в интервью Би-би-си турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, турки "больше не хотят в ЕС" и полагают, что Европейский союз нечестно относится к Турции.

"Мы верны нашему слову. Если ЕС прямо скажет о том, что он не сможет принять Турцию в ЕС, это нас устроит. Мы расслаблены", - добавил турецкий президент, подчеркнув, что Турция "способна самостоятельно стоять на двух ногах".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЕС, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]