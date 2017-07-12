Катар получил 1-ю партию коров для развития собственного молочного хозяйства

Первая партия коров, закупленных катарским бизнесменом для обеспечения Катара собственной молочной продукцией на фоне фактической блокады, во вторник была доставлена грузовым самолетом Qatar Airways из Германии через Будапешт, сообщает BBC.

Катар получил 165 из запланированных 4 тыс. голов. Животные хорошо перенесли полет, готовы немедленно начать производство молока, продукция поступит в продажу уже на этой неделе, заявили в пресс-службе компании Power International Holding, которая ввозит их в страну.

Молочных коров голштинской породы закупают в Германии, США, Австралии, предполагается, что они будут доставлены в Катар в течение месяца. Бизнесмен Мутаз аль-Хайят подсчитал, что для доставки в Катар примерно 4 тыс. коров, каждая из которых весит до 600 кг, будет необходимо выполнить около 60 авиарейсов. Изначально он планировал доставлять животных в страну морским путем.

Power International Holding М.аль-Хайята специализируется на строительстве, но бизнесмен также развивает сельскохозяйственный бизнес, в том числе разводит овец. Для коров была построена специальная молочная ферма.

М.аль-Хайят рассчитывает покрыть не менее 30% спроса на молоко в Катаре.

В начале Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран. Многие продукты в Катар поставлялись через Саудовскую Аравию, которая закрыла границы и прервала морское и авиасообщение между странами.

Сейчас Катар импортирует молочную продукцию из Турции, фрукты - из Перу и Марокко, сообщает агентство Bloomberg. Часть продуктов питания поступает из Ирана.