Сын экс-начальника Главного управления по призыву на воинскую службу Азербайджана арестован по обвинению в хулиганстве

Уголовное дело по статье 221.2.1 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Азербайджана возбуждено в отношении ранее судимого жителя Баку Рустама Оруджева, являющегося сыном бывшего начальника Главного управления по призыву на воинскую службу Госслужбы по мобилизации и призыву Новрузали Оруджева, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
«Уголовное дело возбуждено следственным отделом Бинагадинского РУП г.Баку в связи с избиением Рустамом Оруджевым и группой лиц водителя маршрутного автобуса Санана Самедова», - отмечается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
Согласно информации, 3 июля Р.Оруджев, незаконно управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения, в связи с чем водитель автобуса С.Самедова сделал ему замечание. «8 остановок Р.Оруджев преследовал автобус, после чего вместе с группой лиц нанес побои С.Самедову», - говорится в сообщении.
В связи с допущенными правонарушениями суд вынес решение о взятии Р.Оруджева под арест.
Генпрокуратуре подчеркивает, что предпринимаются следственные мероприятия по привлечению к ответственности и других соучастников преступления.
Р.Оруджев в 2014 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за автонаезд на пешехода. Однако, в 2016 году он был условно-досрочно освобожден.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал распоряжение об освобождении генерал-майора Новрузали Оруджева с должности начальника Главного управления по призыву на воинскую службу Государственной службы по мобилизации и призыву.
Р.Бабаев
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