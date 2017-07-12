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Происшествия 12.07.2017 11:12

Сын экс-начальника Главного управления по призыву на воинскую службу Азербайджана арестован по обвинению в хулиганстве

Уголовное дело по статье 221.2.1 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Азербайджана возбуждено в отношении ранее судимого жителя Баку Рустама Оруджева, являющегося сыном бывшего начальника Главного управления по призыву на воинскую службу Госслужбы по мобилизации и призыву Новрузали Оруджева, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

«Уголовное дело возбуждено следственным отделом Бинагадинского РУП г.Баку в связи с избиением Рустамом Оруджевым и группой лиц водителя маршрутного автобуса Санана Самедова», - отмечается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно информации, 3 июля Р.Оруджев, незаконно управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения, в связи с чем водитель автобуса С.Самедова сделал ему замечание. «8 остановок Р.Оруджев преследовал автобус, после чего вместе с группой лиц нанес побои С.Самедову», - говорится в сообщении.

В связи с допущенными правонарушениями суд вынес решение о взятии Р.Оруджева под арест.

Генпрокуратуре подчеркивает, что предпринимаются следственные мероприятия по привлечению к ответственности и других соучастников преступления.

Р.Оруджев в 2014 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за автонаезд на пешехода. Однако, в 2016 году он был условно-досрочно освобожден.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал распоряжение об освобождении генерал-майора Новрузали Оруджева с должности начальника Главного управления по призыву на воинскую службу Государственной службы по мобилизации и призыву.

Р.Бабаев

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Тэги: ХУЛИГАНСТВО, ДЕЛО, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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