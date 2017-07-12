В Баку состоялось представление трех российских вузов

11 июля с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось представление трех российских вузов – Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (Якутск), Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск) и Чеченского государственного университета (Грозный). Оно организовано информационным порталом «Russia.study» и представительством Россотрудничества в Азербайджане.
Представители вузов и информационного портала «Russia.study» рассказали собравшимся в зале о своей работе по отбору иностранных абитуриентов в рамках квот государственных стипендий Правительства Российской Федерации, условиях обучения и проживания. Участниками представления стали юноши и девушки, изъявившие желание учиться в российских вузах по данной программе.
На мероприятии также была представлена работа Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений.
Перед началом представления с гостями из России встретился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.
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