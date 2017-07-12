Главы таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции обсудят в Баку вопросы взаимодействия

Главы таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции на следующей неделе в Баку обсудят вопросы взаимодействия.
"Встреча глав таможенных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции состоится 18-19 июля в Баку", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" посол Турции в Баку Эркан Озорал.
По словам дипломата, в ходе встречи будут обсуждены вопросы трехстороннего взаимодействия между таможенными органами.
Ф.Исазаде
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