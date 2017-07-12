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Регион 12.07.2017 12:47

Эрдоган опроверг информацию о находящихся в заключении сотнях журналистах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг информацию о том, что в стране в настоящее время находятся под стражей более 150 журналистов, сообщает в среду британская Би-би-си.

"Люди, которые находятся в заключении, не называются журналистами. Некоторые из них сотрудничали с террористическими организациями, некоторые были отправлены под стражу за хранение оружия. Некоторые из них были заключены за вандализм и разграбление банкоматов", - заявил он.

Р.Т.Эрдоган согласился с тем, что у некоторых из попавших под стражу людей были бейджи, на которых была информация о том, что они являются журналистами, но не было официальной пресс-карты.

"У них были журналистские бейджи, но это не официальные пресс-карты, а с этими бейджами они объявили себя журналистами. Речь идет не о 170 (журналистах - ИФ), как вы сказали, это ложь. Сейчас под стражей находятся только два журналиста", - заявил президент Турции.

В то же время, он добавил, что оппозиционные журналисты продолжают писать большое количество оскорбительных для него статей.

Как отмечает Би-би-си, после неудавшейся попытки военного переворота в июле прошлого года, в Турции были закрыты более 160 СМИ, а также уволены более 2,5 тыс. сотрудников медиа и журналистов, примерно 150 журналистов отбывают заключение.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЖУРНАЛИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]