Турции готова помогать в поисках решения кризиса вокруг Катара - Эрдоган

Турция не является стороной, которую затрагивают разногласия между Катаром и рядом арабских стран, Анкара пытается помочь найти выход из кризиса, заявил в интервью британской Би-би-си президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не являемся частью этого кризиса. Наоборот, в регионе Персидского залива мы хотим продвигать мир и диалог. Мы спешим найти выход (из кризиса - ИФ). Турция никогда не поддерживала убийство мусульманами мусульман. Мы не хотим видеть мусульман, сражающимися с мусульманами. Мы этим сыты", - заявил он.

Президент Турции добавил, что его страна платит высокую цену за конфликты в странах арабского мира.

"Мы не хотим видеть (в Катаре - ИФ) то же, что происходит в Йемене. Мы не хотим видеть такое развитие ситуации, как в Ливии и в Палестине. Ясно, что происходит в Сирии. Ясно, что происходит в Ираке. Турция платит за это высокую цену. Мы этого не хотим. Именно поэтому мы не приемлем подобного для Катара", - подчеркнул он.