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12.07.2017 12:05

Турции готова помогать в поисках решения кризиса вокруг Катара - Эрдоган

Турция не является стороной, которую затрагивают разногласия между Катаром и рядом арабских стран, Анкара пытается помочь найти выход из кризиса, заявил в интервью британской Би-би-си президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не являемся частью этого кризиса. Наоборот, в регионе Персидского залива мы хотим продвигать мир и диалог. Мы спешим найти выход (из кризиса - ИФ). Турция никогда не поддерживала убийство мусульманами мусульман. Мы не хотим видеть мусульман, сражающимися с мусульманами. Мы этим сыты", - заявил он.

Президент Турции добавил, что его страна платит высокую цену за конфликты в странах арабского мира.

"Мы не хотим видеть (в Катаре - ИФ) то же, что происходит в Йемене. Мы не хотим видеть такое развитие ситуации, как в Ливии и в Палестине. Ясно, что происходит в Сирии. Ясно, что происходит в Ираке. Турция платит за это высокую цену. Мы этого не хотим. Именно поэтому мы не приемлем подобного для Катара", - подчеркнул он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАТАР, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]