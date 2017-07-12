Президент Алиев проводит заседание кабмина, посвященное итогам I полугодия 2017 года

Заседание кабинета министров Азербайджана при председательстве президента Ильхама Алиева проходит в среду, сообщает сайт главы государства.

На заседании обсуждаются итоги социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2017 года.

На заседании выступили министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров, председатель Госкомитета по имущественным вопросам Кярям Гасанов и глава ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде.

Ф.Исазаде