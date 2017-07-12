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Внутренняя политика 12.07.2017 11:38

Президент Алиев проводит заседание кабмина, посвященное итогам I полугодия 2017 года

Заседание кабинета министров Азербайджана при председательстве президента Ильхама Алиева проходит в среду, сообщает сайт главы государства.

На заседании обсуждаются итоги социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2017 года.

На заседании выступили министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров, председатель Госкомитета по имущественным вопросам Кярям Гасанов и глава ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАБМИН, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]