Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана проведут 18-19 июля встречу в Баку

Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана проведут на следующей неделе в Баку трехстороннюю встречу.

"Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана обсудят 18-19 июля вопросы двустороннего и трехстороннего сотрудничества", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" турецкий посол в Баку Эркан Озорал.

По его словам, глав МИД, в частности, рассмотрят реализацию совместных транспортных и энергетических проектов, а также комплекс вопросов, направленных на расширение сотрудничества.

Ф.Исазаде