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Внешняя политика 12.07.2017 11:43

Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана проведут 18-19 июля встречу в Баку

Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана проведут на следующей неделе в Баку трехстороннюю встречу.

"Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана обсудят 18-19 июля вопросы двустороннего и трехстороннего сотрудничества", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" турецкий посол в Баку Эркан Озорал.

По его словам, глав МИД, в частности, рассмотрят реализацию совместных транспортных и энергетических проектов, а также комплекс вопросов, направленных на расширение сотрудничества.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТУРМЕНИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]