SOCAR начала капремонт приэстакадной площадки №410 для НГДУ им. Нариманова

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) приступила к капитальному ремонту приэстакадной площадки №410 на одном из месторождений, разрабатываемых нефтегазодобывающим управлением (НГДУ) им. Н.Нариманова, говорится в сообщении SOCAR

«Основная цель проведения капремонта - обеспечение более качественной эксплуатации приэстакадной площадки №410. Ремонтные работы охватят территорию площадью 1 тыс. кв. метров. В рамках работ будет забито 46 свай различного размера, установлено 5 металлических досок общим весом 150 тонн», - говорится в сообщении.

Генеральным подрядчиком работ выступает строительный трест Neftqaztikinti.

Сроки завершения капремонта SOCAR не уточняет.

НГДУ Н.Нариманова разрабатывает месторождения Сангачал-дениз –Дуванный-дениз- остров Хара-Зиря, 8 Марта, Аляты-дениз и Булла-дениз.

Н.Аббасова