Лавров встретился с премьером Бельгии

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Брюсселе с главой бельгийского правительства Шарлем Мишелем.

Встреча проходит в столичной резиденции премьер-министра.

Позднее состоятся переговоры С.Лаврова с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом.

Как сообщали ранее в МИД РФ, "главы внешнеполитических ведомств детально обсудят состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия, а также ряд актуальных вопросов международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в Африке, в том числе в контексте борьбы с международным терроризмом".

Глава российского МИД прибыл в Брюссель накануне. Во вторник в бельгийской столице состоялись переговоры С.Лаврова с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

После визита в Бельгию министр отправится в Берлин, где проведёт переговоры со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем.