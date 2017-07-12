Лавров встретился с премьером Бельгии

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Брюсселе с главой бельгийского правительства Шарлем Мишелем.
Встреча проходит в столичной резиденции премьер-министра.
Позднее состоятся переговоры С.Лаврова с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом.
Как сообщали ранее в МИД РФ, "главы внешнеполитических ведомств детально обсудят состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия, а также ряд актуальных вопросов международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в Африке, в том числе в контексте борьбы с международным терроризмом".
Глава российского МИД прибыл в Брюссель накануне. Во вторник в бельгийской столице состоялись переговоры С.Лаврова с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.
После визита в Бельгию министр отправится в Берлин, где проведёт переговоры со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем.
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