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Регион 12.07.2017 13:03

Лавров встретился с премьером Бельгии

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Брюсселе с главой бельгийского правительства Шарлем Мишелем.

Встреча проходит в столичной резиденции премьер-министра.

Позднее состоятся переговоры С.Лаврова с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом.

Как сообщали ранее в МИД РФ, "главы внешнеполитических ведомств детально обсудят состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия, а также ряд актуальных вопросов международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в Африке, в том числе в контексте борьбы с международным терроризмом".

Глава российского МИД прибыл в Брюссель накануне. Во вторник в бельгийской столице состоялись переговоры С.Лаврова с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

После визита в Бельгию министр отправится в Берлин, где проведёт переговоры со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, БЕЛЬГИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]