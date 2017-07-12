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Регион 12.07.2017 12:12

В Турции ликвидировали пятерых предполагаемых членов ИГ

Полиция Турция уничтожила в среду пятерых предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" в районе города Конья, сообщают турецкие СМИ.

"Пять террористов, которые оказали вооруженное сопротивление силам безопасности, были ликвидированы, четыре сотрудника службы безопасности получили ранения", - цитируют СМИ заявление местных властей.

В рамках операции, направленной на ликвидацию террористической ячейки в городе Конья, стражи правопорядка провели обыски, в ходе которых они обнаружили шесть единиц оружия и боеприпасы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]