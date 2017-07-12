В Турции ликвидировали пятерых предполагаемых членов ИГ

Полиция Турция уничтожила в среду пятерых предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" в районе города Конья, сообщают турецкие СМИ.

"Пять террористов, которые оказали вооруженное сопротивление силам безопасности, были ликвидированы, четыре сотрудника службы безопасности получили ранения", - цитируют СМИ заявление местных властей.

В рамках операции, направленной на ликвидацию террористической ячейки в городе Конья, стражи правопорядка провели обыски, в ходе которых они обнаружили шесть единиц оружия и боеприпасы.