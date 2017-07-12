В Баку заявляют о согласии на встречу глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху осенью в Нью-Йорке

Баку дал согласие на встречу глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъяров и Эдварда Налбандяна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта осенью в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«Азербайджанская сторона дала согласие на предложение сопредседателей Минской группы ОБСЕ о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке»,- говорится в заявлении Х.Гаджиева.

Х.Гаджиев отметил, что главы МИД доложат до президентов Азербайджана и Армении предложение сопредседателей об организации их встречи. «Осенью 2017 года запланирован повторный визит сопредседателей в регион»,- отметил он.

По словам представителя азербайджанского МИД, Э.Мамедъяров отметил, что снижению напряженности в регионе может способствовать предложенный сопредседателями МГ ОБСЕ существующий план. «В ходе встречи Э.Мамедъяров еще раз подчеркнул, что для снижения напряженности и обеспечения безопасности в регионе армянские войска должны быть выведены из оккупированных территорий Азербайджана согласно предложенному сопредседателями МГ ОБСЕ существующему плану»,- заявил Х.Гаджиев.

Он также отметил, что создание каких-либо механизмов в рамках встречи не обсуждалось.

Ф.Исазаде