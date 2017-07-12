Открытие бюро по связям НАТО в Молдавии перенесено на сентябрь

Запланированное на июль открытие Бюро по связям НАТО в Кишиневе перенесено на сентябрь, руководитель офиса уже находится в Молдавии, ведутся подготовительные работы, сообщила в интервью радио Europa libera директор Центра документирования НАТО Елена Мырзак.

"Задержка с официальным открытием связана с техническими причинами. Речь идет о работах по оснащению офиса", - сказала Е.Мырзак.

Она подчеркнула, что "офис будет чисто гражданским, он будет заниматься налаживанием связей между Молдавией и НАТО, внедрением ряда проектов общественной значимости, информированием граждан".

Е.Мырзак выразила сожаление, что "граждане Молдавии очень плохо информированы о деятельности НАТО, а политики не всегда знают, что хотят от сотрудничества с НАТО и по какому пути следует его развивать".

Руководителем Бюро НАТО в Кишиневе уже назначена гражданка Литвы Кристина Балейсите (Kristina Baleysyte), которая ранее возглавляла аналогичный офис в Тбилиси. На прошлой неделе она встретилась с председателем парламента Молдавии Андрианом Канду.

Спикер заявил, что "открытие офиса НАТО в Кишиневе будет способствовать сотрудничеству Молдавии с НАТО и откроет путь новым совместным проектам". По его мнению, "создание офиса ускорит проведение экспертизы и предоставление поддержки Молдавии в различных областях".

Молдавия подписала Соглашение об открытии Бюро НАТО в Кишиневе 29 ноября 2016 года. Документ подписали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе премьер-министр Павел Филип и глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Документ был ратифицирован парламентом в декабре и вступил в силу до инаугурации нового президента Игоря Додона.

И.Додон считает открытие Бюро по связям НАТО провокацией и "покушением на нейтралитет Молдавии". В ходе встречи с премьер-министром и председателем парламента в феврале, он заявил, что "если они допустят открытие Бюро НАТО", то через год президент его закроет. И.Додон заявил о намерении блокировать работу офиса НАТО и "добиваться неукоснительного соблюдения нейтралитета Молдавии, который является одним из основополагающих конституционных принципов". Премьер-министр и председатель парламента призвали президента "не беспокоиться о сотрудничестве с НАТО, так как это не представляет угрозы для нейтралитета страны".

На заседании правительства в феврале П.Филип призвал министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) "не допустить затягивания процесса открытия Бюро по связям с НАТО". Заместитель главы МИДЕИ Лилиан Дарий ответил, что "для открытия Бюро по связям НАТО нет преград" и офис будет открыт в апреле 2017 года. Затем его открытие было перенесено на июль, а теперь - на сентябрь.