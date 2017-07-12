Правозащитная организация Knight First Amendment Institute при Колумбийском университете подала иск против президента США Дональда Трампа за блокировку аккаунтов в своем личном "Твиттере", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
По их словам, Д.Трамп, таким образом, нарушает конституцию страны, "лишая людей возможности, пользоваться этим форумом ("Твиттером" Д.Трампа - ИФ) по причине их несогласия с президентом".
Иск против президента США и пресс-службы Белого дома подан от правозащитной организации и семи граждан, которых лишили доступа к аккаунту Д.Трампа.
Истцы требуют восстановить доступ для заблокированных пользователей и признать эту блокировку незаконной.
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