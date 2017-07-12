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Дальнее зарубежье 12.07.2017 13:55

Американские правозащитники подали иск против Трампа в связи с блокировкой в "Твиттере"

Правозащитная организация Knight First Amendment Institute при Колумбийском университете подала иск против президента США Дональда Трампа за блокировку аккаунтов в своем личном "Твиттере", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По их словам, Д.Трамп, таким образом, нарушает конституцию страны, "лишая людей возможности, пользоваться этим форумом ("Твиттером" Д.Трампа - ИФ) по причине их несогласия с президентом".

Иск против президента США и пресс-службы Белого дома подан от правозащитной организации и семи граждан, которых лишили доступа к аккаунту Д.Трампа.

Истцы требуют восстановить доступ для заблокированных пользователей и признать эту блокировку незаконной.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]