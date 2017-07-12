Российские женщины-заключённые шьют полицейскую форму за зарплату в 4 тыс. руб. в месяц

Почти половина женщин, содержащихся в российских колониях, занимается пошивом одежды, в частности формы сотрудников внутренних дел, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко.

"Почти 50% женщин, которые могут работать, трудоустроены. Основная работа связана с пошивом", - сказал Г.Корниенко в среду в Совете Федерации.

По его словам, ФСИН заключила контракт с МВД на пошив формы.

"Фактически сейчас ФСИН является основным поставщиком для пошива данной формы", - заявил он.

Он отметил, что "другие силовые ведомства тоже потихоньку к этому подходят".

Директор ФСИН рассказал, что средняя зарплата заключённой женщины составляет около 4 тысяч рублей в месяц.

Накануне заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов сообщил в Совете Федерации, что в России в настоящее время насчитывается более 626 тыс. заключенных, в том числе 48 тыс. женщин. В свою очередь директор ФСИН Г.Корниенко уточнил, что в настоящий момент наказание отбывает 2,5 тыс. несовершеннолетних, также более 20 тыс. инвалидов.