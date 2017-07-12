Суд освободил бизнесмена Полонского

Пресненский суд Москвы освободил бизнесмена Сергея Полонского и двух его подельников от наказания в связи с истечением срока давности, передает корреспондент "Интерфакса".
"Признать Полонского виновным (по делу о хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве элитного жилья - ИФ) и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда", - огласил решение судья Евгений Найденов в среду.
Суд также освободил ответственности двух подельников С.Полонского - экс-главу финансового департамента компании Mirax Group Александра Паперно и бывшего гендиректора ООО "Аванта" Алексея Пронякина.
"Признать Паперно виновным и назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Признать Пронякина виновным и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы. Освободить из-под стражи в связи с истечением срока давности", - говорится в приговоре.
Ранее в ходе прений гособвинитель Борис Лактионов просил признать С.Полонского виновным в хищении более 2,6 млрд рублей и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей.
Кроме того, прокуратура также просила признать виновными в пособничестве в мошенничестве еще двух фигурантов дела. Для экс-главы финансового департамента компании Mirax Group Александра Паперно гособвинение просит пять лет колонии общего режим, а для бывшего гендиректора ООО "Аванта" Алексея Пронякина - три года условно. Прокуратура просит удовлетворить в полном объеме гражданские иски.
В свою очередь С.Полонский и другие фигуранты дела просили суд вынести оправдательный приговор.
Бизнесмен С.Полонский обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества в крупном размере, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), А.Паперно и А.Пронякин - в пособничестве этим преступлениям (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
С.Полонский отрицает свою вину в мошенничестве. Он называет себя предпринимателем, а не преступником, и настаивает на том, что в строительство его фирмой было вложено на 300 млн руб. больше, чем привлечено от дольщиков.
Другие обвиняемые также отрицают свою вину в пособничестве мошенничеству.
Расследование в отношении заочно арестованных бывших топ-менеджеров Mirax Group А.Адикаева, Д.Луценко и М.Темникова продолжается. По данным следствия, они скрываются за границей.
По версии следствия, с 2008 года по 2009 год бывший руководитель корпорации Mirax Group С.Полонский совместно с членами совета директоров Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым при пособничестве А.Паперно и А.Пронякина похитили деньги граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК "Кутузовская Миля" и ЖК "Рублевская Ривьера". Сообщается, что общая сумма похищенного превысила 2,6 млрд руб., что является особо крупным размером.
14 июня 2013 года в РФ С.Полонскому, который находился в тот момент в Камбодже, было заочно предъявлено обвинение. 15 мая 2015 года девелопер был арестован в Камбодже и депортирован в Москву 17 мая, где прямо из аэропорта "Домодедово" был отправлен в СИЗО "Матросская тишина".
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