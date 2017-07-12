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Финансы 12.07.2017 13:59

Банки Азербайджана обсуждают варианты восстановления кредитования реального сектора

Банки Азербайджана обсуждают варианты для ускорения восстановления кредитования реального сектора, отмечается в сообщении в Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

«11 июля АБА провело заседание президиума, основной целью которого было обсуждение и оценка предложений банковской системы по расширению финансового посредничества», - говорится в сообщении.

Предложения банков, главным образом, были связаны с государственной поддержкой процессу оздоровления банковской системы, а также совершенствования деятельности финансовых рынков, расчетов и инфраструктуры.

«Одним из основных вопросов, находящихся в центре внимания, были пути восстановления кредитования реального сектора и усиления тренда оздоровления макроэкономической ситуации. Кроме того, участники заседания провели обмен мнениями о предложениях, нацеленных на совершенствование правовой базы и нормативных актов », - говорится в сообщении.

АБА функционирует с 1990 года, в нее входят 30 банков, две небанковские кредитные организации и один процессинговый центр.

А.Ахундов

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Тэги: АБА, БАНКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]