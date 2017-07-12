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Дальнее зарубежье 12.07.2017 14:39

Facebook начнет показывать рекламу в мессенджере

Facebook Inc., владелец одноименной социальной сети и привязанного к ней мобильного приложения для обмена сообщениями, планирует начать показывать рекламу пользователям мессенджера, сообщается в официальном блоге Facebook.

По словам представителей компании, введение рекламных постов будет внедряться постепенно. Реклама будет демонстрироваться между сообщениями пользователей и будет либо содержать ссылку на сайт рекламодателя, либо позволит начать беседу с представителями компании о заказе ее товаров или услуг.

Согласно данным Facebook, в настоящее время мессенджером пользуются 1,2 млрд человек по всему миру, отправляя друг другу ежедневно около 2 млрд сообщений. Запуск рекламы в нем позволит существенно повысить выручку компании, рост которой начал замедляться после того, как руководство Facebook отказалось увеличить объем рекламы, показываемой пользователям, чтобы избежать их ухода на другие платформы.

Facebook также принадлежит мессенджер WhatsApp, число пользователей которого также достигает 1,2 млрд человек, с большим перевесом в сторону жителей развивающихся стран. По оценке экспертов Barclays Capital, если реклама будет запущена и в WhatsApp, к 2020 году ежегодная выручка Facebook от рекламы может вырасти на $11 млрд.

Акции Facebook растут на 0,1% в ходе предварительных торгов в среду, капитализация компании оценивается в $444,8 млрд.

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Тэги: США, FACEBOOK, РЕКЛАМА, МЕССЕНДЖЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]