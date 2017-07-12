Ереван вынужден был вернуться за стол переговоров по Карабаху – президент Алиев

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна в Брюсселе показала, что Ереван был вынужден вернуться за стол переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Ильхам Алиев.

«Вчерашняя встреча (глав МИД в Брюсселе - ИФ) показала, что Армения вынуждена вернуться за стол переговоров», - заявил И.Алиев в среду на заседании кабмина по итогам социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2017 года.

Глава государства подчеркнул, что выдвинутые Арменией условия по возобновлению переговорного процесса не принесли ей никаких результатов. «Переговоры возобновились без каких-либо предусловий в отношении Азербайджана»,- заявил он.

По его словам, Ереван всегда прибегает к провокациям, когда на нее оказывается давление в вопросе урегулирования конфликта. «Это доказывает и теракт, совершенный в годы назад в парламенте Армении, эскалация напряженности после парижской встречи президентов в 2014 году, а также провокация в апреле 2016 года на линии фронта, которую пресекла азербайджанская армия», - заявил президент.

По словам президента, наблюдается прогресс в вопросах поддержки мировым сообществом справедливой позиции Азербайджана по Карабаху. «Проведенный в феврале текущего года т.н. референдум не был признан мировым сообществом. Это означает, что мировое сообщество признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана, ее неотъемлемой частью», - сказал И.Алиев.

Ф.Исазаде