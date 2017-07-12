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Макроэкономика 12.07.2017 14:19

Валютные резервы Азербайджана в I полугодии выросли до $40,6 млрд - Алиев

Валютные резервы Азербайджана по итогам первого полугодия 2017 года достигли $40,6 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.

"В первом полугодии валютные резервы Азербайджана достигли $40,6 млрд", - сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.

Президент отметил, что валютные резервы в первом полугодии увеличились на $3 млрд.

"Мы финансируем лишь стратегически важные проекты", - добавил глава государства.

И.Алиев подчеркнул, что в I-ом полугодии 2017 года ненефтяной ВВП Азербайджана вырос на 1,7%, ненефтяная промышленность – на 4,4%.

"Суммарные инвестиции в экономику за этот период составили $5 млрд", - отметил он.

Президент подчеркнул, что в январе-июне экспорт вырос на 36%, тогда как импорт сократился на 15%. В результате положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле достигло $1,9 млрд.

И.Алиев добавил, что в первом полугодии в Азербайджане было создано 122 тыс. новых рабочих мест, из которых 101 тыс. рабочих мест – постоянные.

А.Азизов

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Тэги: ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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