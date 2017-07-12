Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает военным преступлением убийство двухлетней Захры Гулиевой в зоне карабахского конфликта в результате армянского обстрела.
«Убийство двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки является военным преступлением», - сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2017 года.
По словам президента, эта провокация открыто продемонстрировало всему миру истинную сущность политического руководства Армении и уродливое лицо армянского фашизма.
И.Алиев подчеркнул, что это преступление не осталось безответным, что национальная армия Азербайджана нанесла разрушительный удар по врагу. «Кровь Захры и ее бабушки не осталась неотомщенной», - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана никогда не будет предметом переговоров.
И.Алиев отметил усиление военного потенциала Азербайджана и приобретение новой военной техники и вооружения.
Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.
В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по 7 статьям УК АР.
Р.Бабаев
Объем грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном за I полугодие увеличился в 2,6 раза
Валютные резервы Азербайджана в I полугодии выросли до $40,6 млрд - Алиев
Банки Азербайджана обсуждают варианты восстановления кредитования реального сектора
Сын экс-начальника Главного управления по призыву на воинскую службу Азербайджана арестован по обвинению в хулиганстве
В Азербайджане арестован директор отеля, где 2 человека погибли от удара током в бассейне
Турпоток в Азербайджан в первом полугодии 2017 года вырос на 24%
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Взрыв яхты в германском порту привел к ранению 13 человек
Facebook начнет показывать рекламу в мессенджере
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Баку состоялось представление трех российских вузов
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»