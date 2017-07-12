Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает военным преступлением убийство двухлетней Захры Гулиевой в зоне карабахского конфликта в результате армянского обстрела.

«Убийство двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки является военным преступлением», - сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2017 года.

По словам президента, эта провокация открыто продемонстрировало всему миру истинную сущность политического руководства Армении и уродливое лицо армянского фашизма.

И.Алиев подчеркнул, что это преступление не осталось безответным, что национальная армия Азербайджана нанесла разрушительный удар по врагу. «Кровь Захры и ее бабушки не осталась неотомщенной», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана никогда не будет предметом переговоров.

И.Алиев отметил усиление военного потенциала Азербайджана и приобретение новой военной техники и вооружения.

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по 7 статьям УК АР.

Р.Бабаев