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СНГ 12.07.2017 15:21

Медведев назвал непростым бюджет на 2018 год, призвал распределять деньги, исходя из реальных возможностей

Бюджет на следующий год по-прежнему будет непростым, однако в нем необходимо учесть средства на все важнейшие программы в области спорта, туризма и молодежной политики, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Бюджет, как и в предыдущий период, остается достаточно сложным, а это значит, что нам нужно принимать оптимальные, выверенные решения, распределять деньги, исходя из наших реальных возможностей", - сказал он на совещании по вопросам подготовки бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годы в части физкультуры, спорта и туризма и молодежной политики.

По словам главы правительства, необходимо, чтобы "в новом бюджете были предусмотрены все необходимые средства на все ключевые направления и проекты, и чтобы отдача была максимальной".

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Тэги: РОССИЯ, БЮДЖЕТ, МЕДВЕДЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]