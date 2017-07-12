Медведев назвал непростым бюджет на 2018 год, призвал распределять деньги, исходя из реальных возможностей

Бюджет на следующий год по-прежнему будет непростым, однако в нем необходимо учесть средства на все важнейшие программы в области спорта, туризма и молодежной политики, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Бюджет, как и в предыдущий период, остается достаточно сложным, а это значит, что нам нужно принимать оптимальные, выверенные решения, распределять деньги, исходя из наших реальных возможностей", - сказал он на совещании по вопросам подготовки бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годы в части физкультуры, спорта и туризма и молодежной политики.

По словам главы правительства, необходимо, чтобы "в новом бюджете были предусмотрены все необходимые средства на все ключевые направления и проекты, и чтобы отдача была максимальной".