Лавров ждет от сирийской оппозиции в Женеве отказов от требований смены режима

В Москве рассчитывают, что сирийская оппозиция в ходе переговоров в Женеве откажется от ультиматумов и требования смены режима в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы надеемся, что и правительство, и оппозиция будут стремиться достигать конструктивных договоренностей. В этой связи, конечно, важно, чтобы оппозиция отказалась от ультиматумов и работала на основе тех требований, которые содержатся в резолюции Совета Безопасности 2254. А именно о необходимости договариваться с правительством, а не требовать смены режима или выдвигать какие-либо другие предварительные условия", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой.
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