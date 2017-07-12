Лавров ждет от сирийской оппозиции в Женеве отказов от требований смены режима

В Москве рассчитывают, что сирийская оппозиция в ходе переговоров в Женеве откажется от ультиматумов и требования смены режима в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы надеемся, что и правительство, и оппозиция будут стремиться достигать конструктивных договоренностей. В этой связи, конечно, важно, чтобы оппозиция отказалась от ультиматумов и работала на основе тех требований, которые содержатся в резолюции Совета Безопасности 2254. А именно о необходимости договариваться с правительством, а не требовать смены режима или выдвигать какие-либо другие предварительные условия", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой.