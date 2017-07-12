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Регион 12.07.2017 15:33

Лавров ждет от сирийской оппозиции в Женеве отказов от требований смены режима

В Москве рассчитывают, что сирийская оппозиция в ходе переговоров в Женеве откажется от ультиматумов и требования смены режима в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы надеемся, что и правительство, и оппозиция будут стремиться достигать конструктивных договоренностей. В этой связи, конечно, важно, чтобы оппозиция отказалась от ультиматумов и работала на основе тех требований, которые содержатся в резолюции Совета Безопасности 2254. А именно о необходимости договариваться с правительством, а не требовать смены режима или выдвигать какие-либо другие предварительные условия", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]