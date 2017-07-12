ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2018г до 97,6 млн б/с

ОПЕК прогнозирует в 2018 году рост мирового спроса на нефть до 97,6 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете картеля.
"Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,26 млн б/с, что слегка меньше роста в текущем году - до 97,6 млн б/с", - говорится в отчете.
В странах ОЭСР прогнозируется рост спроса на 200 тыс. б/с, не входящих в ОЭСР - на 1,07 млн б/с.
При этом сохраняется прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году в объеме 96,4 млн б/с.
В мае объем коммерческих запасов ОЭСР упал до 3,015 млрд баррелей, что на 234 млн баррелей выше средних пятилетних значений. Запасы нефти и нефтепродуктов превышают сезонную норму на 148 млн баррелей и 86 млн баррелей соответственно.
Этого объема хватит на 63,5 дня, что на 3,6 дня выше, чем в среднем за последние пять лет.
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