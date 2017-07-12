Президент Азербайджана призвал чиновников служить народу и устранить высокомерие

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о мерах по ускорению строительства новой мечети Гаджи Джавада в Баку.

На прошедшем в среду расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года, И.Алиев отметил продолжающееся обновление дорожно-транспортной инфраструктуры Баку.

Президент подчеркнул, что на известной как «Советская» территории продолжаются работы по закладке новых парков и благоустройству, а также дал поручения об ускорении строительства новой мечети Гаджи Джавада.

Глава государства также затронул вопрос этических норм поведения со стороны чиновников и членов их семей.

По его словам, "основными жизненными принципами чиновников должны быть служение народу, скромность, и отсутствие высокомерия".

И.Алиев добавил, что никому из чиновников не будет поблажек за нарушение этических норм, и "все они должны сделать для себя соответствующие выводы".

Р.Бабаев