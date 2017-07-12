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Карабахский конфликт 12.07.2017 15:26

Баку достойно ответил Еревану и пошел на переговоры глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Что касается перспектив урегулирования, еще раз отмечу, что переговоры возобновлены. Это положительный момент. Основной задачей является скорейшее урегулирование вопроса, восстановление территориальной целостности Азербайджана. Уверен, что так и будет»,- сказал И.Алиев в среду на заседании кабмина по итогам социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2017 года.

По его словам, Азербайджан мог отказаться от участия в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе 11 июля.

«Дата встречи глав МИД была назначена на 11 июля. Она была известна. Совершением провокации и убийством гражданских лиц, в том числе двухлетнего ребенка в селе Алханлы Физулинского района, было направлено на срыв встречи глав МИД Азербайджана и Армении. Армянская сторона рассчитывала, что Азербайджан откажется от переговоров. Да, мы могли бы отказаться, если бы не дали противнику достойный ответ. Мы им ответили, уничтожили оккупантов, наказали их, а потом поехали на переговоры»,- заявил президент.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]