Баку достойно ответил Еревану и пошел на переговоры глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
«Что касается перспектив урегулирования, еще раз отмечу, что переговоры возобновлены. Это положительный момент. Основной задачей является скорейшее урегулирование вопроса, восстановление территориальной целостности Азербайджана. Уверен, что так и будет»,- сказал И.Алиев в среду на заседании кабмина по итогам социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2017 года.
По его словам, Азербайджан мог отказаться от участия в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе 11 июля.
«Дата встречи глав МИД была назначена на 11 июля. Она была известна. Совершением провокации и убийством гражданских лиц, в том числе двухлетнего ребенка в селе Алханлы Физулинского района, было направлено на срыв встречи глав МИД Азербайджана и Армении. Армянская сторона рассчитывала, что Азербайджан откажется от переговоров. Да, мы могли бы отказаться, если бы не дали противнику достойный ответ. Мы им ответили, уничтожили оккупантов, наказали их, а потом поехали на переговоры»,- заявил президент.
Ф.Исазаде
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