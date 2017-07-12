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Социум 12.07.2017 15:28

Программа самозанятости в Азербайджане на первоначальном этапе охватит 5-10 тыс. семей – президент Алиев

Программа самозанятости, которая стартует в ближайшее время в Азербайджане, на первоначальном этапе охватит 5-10 тысяч семей, заявил президент Ильхам Алиев.

«Предпринимаются меры для того, чтобы на первоначальном этапе этой программой воспользовались 5-10 тысяч семей. Достижение этой цели поможет устранить безработицу и таким образом необходимость в адресной социальной помощи», - сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.

По его словам, средства для реализации программы на начальном этапе будут выделены из Резервного фонда президента.

Президент также отметил рост экспорта Азербайджана и туристического потока в страну.

«Принимаются меры по стимулированию экспорта, создан портал Azexport, организуются экспортные миссии за рубеж, активизировались механизмы поощрения экспорта и инвестиций. Туризм также развивается. Гонки «Формула–1» сыграли в этой сфере важную роль. Турпоток в Азербайджан в будущем увеличится», - сказал И.Алиев.

А.Ахундов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, САМОЗАНЯТОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]