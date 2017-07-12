Азеригаз в I полугодии зарегистрировал более 46 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 июля 2017 года составляет 2 млн 50,664 тыс., сообщается в информации на сайте объединения.

"В I-ом полугодии 2017 года объединением зарегистрировано 46,024 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 21,705 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 24,319 тыс. абонентов – в регионах страны", - отмечает объединение

По данным ПО, безвозмездно осуществляется подача газа в 437 мечетей и другие объекты религиозного значения в Азербайджане.

Н.Аббасова