Вылов лососей в 2017 г. на 20% больше показателей 2015 г. - Росрыболовство

Российские рыбаки, по данным на 11 июля, увеличили вылов тихоокеанских лососей на 19,8% (на 4,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным показателем за 2015 год, до 27,5 тыс. тонн (выловы лососей сравниваются между нечетными, "лососевыми", годами и между четными годами, которые считаются "нелососевыми").

Основной объем добычи тихоокеанских лососей в это время традиционно приходится на Камчатский край. Общий вылов в регионе увеличился на 20%, до 24,5 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство.

Начинаются подходы лососей в Сахалинской области - объем вылова здесь достиг 2 тыс. тонн, что на 3% превышает аналогичный показатель 2015 года.

Улов тихоокеанских лососей в Магаданском крае вырос на 21%, до 683 тонн. Добыча лососевых в Приморском крае пока осуществляется только в рамках спортивно-любительского рыболовства. В Хабаровском крае улов более чем в 3 раза превысил показатель 2015 года, составив 285 тонн.

Как сообщалось, в 2017 году рекомендованный объем добычи тихоокеанских лососей установлен в пределах 320 тыс. тонн, из которых на горбушу приходится 144 тыс. тонн, кету - 119 тыс. тонн, нерку - 46,2 тыс. тонн, кижуч - 10 тыс. тонн, чавычу - 889 тонн, симу - 48 тонн.

В 2015 году российские рыбаки выловили 391 тыс. тонн тихоокеанских лососей.