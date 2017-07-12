ФРП ожидает завершения докапитализации на 17,4 млрд руб. до октября

Докапитализация Фонда развития промышленности (ФРП) на общую сумму в 17,4 млрд рублей будет завершена в конце сентября, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора ФРП Михаил Макаров в кулуарах выставки "Иннопром".

"8,2 млрд рублей (из 17,4 млрд рублей - ИФ) мы уже получили. Остальные должны поступить в конце сентября. Этих средств хватит, чтобы профинансировать еще порядка 50-70 промышленных проектов в этом году", - отметил М.Макаров.

Он добавил, что средства будут направлены на выдачу льготных займов промышленникам.

Как сообщалось, план развития ключевых отраслей экономики на 2017 год, согласованный правительством РФ, предполагает докапитализацию Фонда развития промышленности на 17,4 млрд рублей.

Фонд развития промышленности создан в 2014 году с капиталом в 20 млрд рублей, его деятельность курирует Минпромторг. В 2016 году он был докапитализирован еще на 20 млрд рублей. Фонд выдает кредиты на модернизацию или создание новых производств под 5% годовых на пять-семь лет в объеме 50-700 млн рублей.