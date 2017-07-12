Защита блогера Лапшина намерена требовать его оправдания - адвокат

Защита блогера Александра Лапшина намерена требовать в ходе судебного процесса в Азербайджане вынесения ему оправдательного приговора.

«Мы будем добиваться вынесения оправдательного приговора блогеру Александру Лапшину, так как его вина на суде не была доказана», - заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» адвокат блогера Эдуард Чернин.

В среду в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по делу блогера Александра Лапшина. Были заслушаны свидетельские показания, в том числе Алмаз Байрамовой.

На очередном судебном заседании 14 июля ожидается выступление государственного обвинителя.

Как сообщалось ранее, А.Лапшин не признал на процессе себя виновным по выдвинутым против него обвинениям, признав, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Он сказал, что его поездки на оккупированные азербайджанские территории носили туристический характер и не носят политического подтекста.

А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.

Р.Бабаев