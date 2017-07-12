Уставный капитал Центральной железнодорожной больницы определен в размере 350 тыс. манатов

Уставный капитал Центральной железнодорожной больницы при ЗАО «Азербайджанские железные дороги» определен в размере 350 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
«Независимый аудитор Шариф Баширов провел оценку и определил уставный капитал Центральной железнодорожной больницы в размере 350 тыс. манатов», - отметили в обществе.
Как сообщалось ранее, Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана открыл для приватизации ряд крупных непрофильных объектов и предприятий, находящихся на балансе государственных структур, в том числе Центральную железнодорожную больницу. В целом, принято решение о приватизации 352 объектов госимущества. Комитет начал процесс подготовки этих объектов к приватизации. Эти работы включают в себя реструктуризацию, инвентаризацию, оценку объектов. Госкомитет рассчитывает до конца 2017 года начать приватизацию этих гособъектов.
А.Ахундов
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