Caspian European Club проведет телекоммуникационный и транспортный форумы в сентябре

Caspian European Club (CEC) 20 сентября 2017 года в Баку проведет форумы по сферам транспорта и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), отмечается в сообщении CEC.
«Caspian Energy Transport Forum и Caspian Energy ICT Forum пройдут 20 сентября. Первая часть форума будет посвящена транспортному сектору, вторая – сфере ИКТ. На открытии форума ожидается участие министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде», - приводятся в информации слова первого заместителя председателя и главного исполнительного директора CEC и Caspian American Club Тельмана Алиева.
Ключевыми темами транспортного форума Caspian Energy Transport Forum станут: развитие транспортной инфраструктуры региона, перспективы транспортного коридора «Север-Юг» и роль Азербайджана в этом коридоре, создание зоны свободной торговли в поселке Алят, открытие авиасообщения между Азербайджаном и другими странами, строительство железнодорожных станций, развитие Каспийского морского пароходства.
В форуме ожидается участие представителей руководства AZAL, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», Бакинского международного морского торгового порта и других крупных транспортных компаний страны.
В рамках Caspian Energy ICT Forum планируется обсудить реализацию различных проектов, вопросы производства азербайджанскими компаниями программного обеспечения, которое успешно используется за пределами Азербайджана.
«Форум проводится 20 сентября, в годовщину знаменательного события – заключения «Контракта века», и ассоциируется с переходом от развития нефтяного сектора к развитию ненефтяного, в частности, сфер транспорта и ИКТ», - отметил Т.Алиев.
Н.Аббасова
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