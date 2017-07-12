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Финансы 12.07.2017 16:40

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за январь-май превысила 178 млн манатов

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-май 2017 года составила 178,2 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

В январе-мае 2017 года процентные доходы банков составили 839,7 млн манатов, в том числе 623,8 млн манатов по выданным кредитам.

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 408,3 млн манатов.

Процентные расходы банков за 5 месяцев составили 407,5 млн манатов, в том числе по депозитам – 162,3 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 403,8 млн манатов.

В целом, в январе-мае 2017 года совокупная чистая операционная прибыль банков составила 436,7 млн манатов. При этом, банки в отчетном периоде направили 248,6 млн манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.

Доналоговая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 190,7 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль – 12,5 млн манатов.

Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 1 млрд 667,6 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]