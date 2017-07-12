Сингапур, Британия, Новая Зеландия и ОАЭ лидируют в развитии цифровой экономики

Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия и ОАЭ являются "цифровой элитой" современного мира - в этих странах отмечается высокий уровень развития цифровой экономики, и одновременно сохраняются высокие темпы прогресса, говорится в исследовании Mastercard и Школы права и дипломатии им. Флетчера при университете Тафтса.
Авторы исследования создали рейтинг Digital Evolution Index 2017, отражающий прогресс в развитии цифровой экономики 60 стран, а также уровень интеграции глобальной сети в жизнь миллиардов людей.
Примером высокой скорости внедрения инновация также могут считаться Эстония, Гонконг, Япония и Израиль.
Россия наряду с Китаем, Кенией, Индией, Индонезией, Мексикой отнесена к группе перспективных стран, которые привлекают инвесторов устойчиво высокими темпами цифрового развития. Степень дигитализации в этой группе государств разнится - от крайне низких показателей у Бангладеш, Боливии и Камеруна, до более приближенных к мировым лидерам Китая, Польши, России и Турции. Объединяет их значительный потенциал роста.
В рейтинге выделены еще две группы - стагнирующих и проблемных стран.
Стагнирующие государства достигли высоких показателей развития цифровой экономики, но теперь рост замедляется или сходит на нет. Без внедрения инноваций эти государства рискуют отстать от лидеров цифровизации. В этой категории оказались многие развитые страны: Скандинавия и Швейцария, Южная Корея и Австралия, Канада и США, Франция и Германия.
Проблемные государства - ЮАР, Перу, Египет, Греция, Пакистан сталкиваются с серьезными вызовами, которые связаны с низким уровнем цифрового развития и медленными темпами роста.
Рейтинг Digital Evolution Index 2017 оценивает каждое государство по 170 уникальным параметрам. Они описывают 4 основных фактора, которые определяют темпы дигитализации: уровень предложения (наличие доступа к интернету и степень развития инфраструктуры), спрос потребителей на цифровые технологии, институциональная среда (политика государства, законодательство, ресурсы), инновационный климат (инвестиции в НИОКР и в digital-стартапы).
Важной переменной является уровень цифрового доверия в экономике, который во многом определяет дальнейшую траекторию ее развития.
"Внедрение новых технологий, качество интернет-инфраструктуры, институциональное развитие и инновационный климат - все эти показатели определяют, насколько цифровая экономика страны конкурентоспособна. Однако ключевую роль в этом также играет правительство. Наше исследование выявило, что доверие потребителей к инновационным технологиям связано с конкурентоспособностью в глобальном онлайн-пространстве", - прокомментировал заместитель декана по вопросам международного бизнеса и финансов школы права и дипломатии им. Флетчера при университете Тафтса Бхаскар Чакраворти.
В целом исследование показывает, что в странах с более высоким уровнем цифрового доверия потребители более толерантны к техническим сбоям, которые происходят во время пользования интернет-сервисами или проведения онлайн-транзакций.
Авторы исследования отметили, что уровень цифрового доверия в Китае, Швейцарии и скандинавских странах достаточно высок, но за внешним сходством стоят абсолютно разные причины. В случаях технических сбоев, например, при медленно работающем интернете, пользователи из Китая демонстрируют спокойствие - такое поведение является исключением.
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