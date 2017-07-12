ОПЕК в июне превысила квоту по добыче нефти на 100 тыс. б/с из-за роста в Ливии, Нигерии, Анголе и Ираке

Страны ОПЕК в июне добыли 32,611 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 32,217 млн б/с, добытых в мае 2017 года, говорится в ежемесячном отчете картеля со ссылкой на данные вторичных источников.
При этом, согласно предыдущему отчету, в мае страны ОПЕК добыли 31,139 млн б/с.
Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с для того, чтобы ускорить снижение нефтяных запасов и достичь стабильности на нефтяном рынке. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года.
Позднее ОПЕК и ряд стран не-ОПЕК договорились, что ОПЕК (за исключением Ливии, Нигерии, а также Индонезии, которая временно приостановила свое членство, и Ирана, которому было разрешено увеличить добычу) снизит добычу нефти на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года. При этом страны не-ОПЕК должны снизить свою добычу на 558 тыс. б/с. Соглашение действует с 1 января 2017 года, недавно оно было продлено до конца марта 2018 года.
Согласно отчету ОПЕК, в июне добыча в Ливии за месяц выросла на 17,5%, до 852 тыс. б/с, в Нигерии - почти на 6%, до 1,733 млн б/с, в Анголе - на 4%, до 1,668 млн б/с.
Ирак, который исходя из соглашения ОПЕК со странами с не-ОПЕК должен снизить добычу до 4,351 млн б/с и все еще не выполнил это соглашение, напротив, нарастил в июне добычу до 4,502 млн б/с.
Добыча нефти в Саудовской Аравии выросла на 0,5% и составила 9,950 млн б/с.
Из отчета следует, что Саудовская Аравия, снизившая нефтедобычу с началом действия соглашения в январе 2017 года до 9,809 млн б/с, в апреле добывала 9,934 млн б/с, в мае - 9,898 млн б/с.
В то же время в предыдущем отчете значилось, что в мае Саудовская Аравия добывала 9,940 млн б/с.
Комментируя цифры добычи странами ОПЕК в июне, генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо сказал журналистам: "Мы обычно получаем данные от участников ОПЕК за месяц, они являются отдельными от тех, которые получает технический комитет (в рамках сделки ОПЕК+ - ИФ)". "Есть отклонения от месяца к месяцу, и эти вариации постоянно пересматриваются. Но мы полностью удовлетворены высоким уровнем исполнения соглашения (о сокращении добычи - ИФ)", - подчеркнул он.
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